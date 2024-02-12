Путешествия 12 февраля 2024, 16:59 Tutu.ru: метромост в Нижнем Новгороде попал в топ-10 самых романтичных мест в России

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Сервис по поиску билетов tutu.ru составил рейтинг самых романтичных мест в России. Об этом рассказал сайт pravda-nn.ru.

Так, 10 место в рейтинге занял Метромост, расположенный в Нижнем Новгороде. Также в список вошли владивостокский маяк, светлогорский парк творчества «Муза», краснодарский Мост поцелуев, тюменский Мост влюбленных. А еще смотровые площадки в Красноярске и на курорте Роза Хутор.

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