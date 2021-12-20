Семилетний мальчик спас своего тонущего друга в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о награждении семилетнего мальчика, который спас своего тонущего товарища. Об этом написал «Федерал-Пресс».

Мальчик едва не утонул в пруду, провалившись под лед. Его друг не растерялся и побежал звать на помощь. Рядом оказался сотрудник МВД, который помог ребенку выбраться из воды. Его наградили почетным знаком «Во славу земли Липецкой».

«Поступок и мальчика, и полицейского достойны большого уважения. Мы не могли не отметить на региональном уровне их смелость и самоотверженность. Ведь это замечательно, что в нашей области есть такие надежные люди», — подчеркнул Артамонов.