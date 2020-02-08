Туристы назвали самые недооцененные российские города. Их стоит посмотреть

Чаще всего туристические тропы тянутся в одни и те же города. Никого уже не удивишь поездками в Сочи или Казань. Но в России есть еще куча недооцененных городов, которые ничуть не хуже. Например, люди редко ездят в дагестанский Дербент, а ведь там красивый старый город.

Специалисты Aviasales провели опрос и выяснили, что 23% пользователей соцсетей считают Дербент самым недооцененным. Этот город находится на берегу Каспийского моря, а его старая часть — в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристам точно стоит обратить на него внимание.

Вторую строчку занял Муром, пишет РИА «Новости». Он расположен на берегу Оки во Владимирской области. Муром придется по душе любителям церквей, монастырей и старинных зданий. За этот город отдали свои голоса 20% участвующих в опросе.

Отметили и Выборг, где есть замок, смотровая с живописным видом и красивые усадьбы. 17% пользователей уверены, что путешественникам нужно заглядывать в этот горд почаще. Великий Новгород вошел в список с 16% голосов, а Смоленск выбрали 14% людей. Каждый десятый отметил недооцененность Астрахани.

Ранее самым привлекательным для туристов регионом России назвали Московскую область. В 2019 году Подмосковье посетили 22 миллиона путешественников.