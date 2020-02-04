Подмосковье назвали самым привлекательным для туристов регионом России

Московскую область, по версиию «ТурСтат», в прошлом году посетили 22 миллиона туристов. Это на 17,5% больше, чем годом ранее. Кроме статуса самого привлекательного Подмосковье показало еще и самый большой рост туристического потока.

На втором месте оказался Краснодарский край, куда приехали 17 миллионов человек. За год регион не изменил свой показатель.

Провести свой отпуск в Крыму решили 7,5 миллиона человек. Рост туристического потока за год составил 10%.

Рейтинг составили по результатам анализа посещаемости туристами городов и регионов России в 2019 году. Информацию предоставили городские и региональные администрации.

По итогам прошлого года Московская область вошла в тройку лучших регионов России для туризма. Список составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

При составлении списка победителей авторы особенно оценили проекты «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». Кроме того, там особенно отметили туристическим маршрут «Живописный тур», который руководство Московской области разработало вместе с соседней Тульской областью. Желающие могут проехать по музеям Серпухова, Тулы и в усадьбу «Поленово».