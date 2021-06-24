Туристы начали массово аннулировать путевки на Кубань из-за решения о прививках

Туроператоры заявили о шквале аннулирований туров в Краснодарский край. Причиной стало решение властей региона ввести новые антиковидные ограничения.

О начале массовой отмены путевок сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

«Буквально через полчаса после опубликования этого заявления пошел шквал запросов на аннуляцию. Это вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов», — сказала она.

Ломидзе добавила, что пока путешественникам советуют не аннулировать туры, потому что в ассоциации надеются на благоприятный исход дела. По ее словам, пока не понятно, как будут проверять частный сектор, или же это коснется снова только отелей.

«Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне», — добавила она.

В пресс-службе АТОР считают, что ограничения станут концом туристического сезона. По мнению гендиректора компании «Алеан» Ильи Уманского, туристов российских курортов фактически дарят другим направлениям и подталкивают к выезду за границу. Он отметил, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях, поэтому меры, которые приняли на Кубани, избыточны.

По оценке компании, порядка 50% туристов по забронированным путевкам не смогут отдохнуть в Краснодарском крае, потому что просто не успеют сделать прививки до августа.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что возврат полной стоимости тура в Краснодарский край будет невозможен. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. По ее мнению, туроператоры станут возвращать деньги при отмене туров из-за новых требований только с учетом штрафных санкций.

Гендиректор туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с «360» предупредил, что Кубань потеряет до 85% турпотока в августе.