Всех приехавших в Россию из-за рубежа будут отправлять на карантин

Список мер по борьбе с пандемией коронавируса пополнился еще одним пунктом. Отныне двухнедельный карантин ждет всех россиян, которые вернулись на родину из-за рубежа.

«Обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия», — говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой. Документ опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

Попова рекомендует изолировать всех, кто приехал из-за границы, в домашних условиях. Если такой возможности нет, то путешественника отправят в обсерватор. Врачи будут ежедневно следить за состоянием тех, кто попал на карантин.

Ранее для борьбы с коронавирусной инфекцией российские власти закрыли границы для иностранцев и приостановили авиасообщение с некоторыми странами. От COVID-19 во всем мире уже умерли около девяти тысяч человек. Заразились более 222 тысяч человек. В России медики нашли коронавирус у 147 человек.

19 марта умерла 79-летняя пациентка инфекционной больницы в Москве. У нее нашли 2019-nCoV. Женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями.