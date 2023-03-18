Общество 18 марта 2023, 23:48 Туристический маршрут по местам «Чебурашки» создали в Кисловодске Мэр Моисеев сообщил о создании в Кисловодске туристического маршрута по местам «Чебурашки» РИА «Новости»

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Туристический маршрут по местам съемок кинофильма «Чебурашка» создали в Кисловодске. Об этом ТАСС рассказал мэр города Евгений Моисеев.

По его словам, эта идея пришла от туристов, которые стали интересоваться улицей Чебурашкинской после выхода фильма в кинотеатрах. Так местное население называет улицу Карла Маркса, на которой снимали одну из сцен картины с тысячью апельсинов.

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«Всего маршрут представляет собой десять локаций, среди которых Лермонтовская площадка, Долина роз и Курортный бульвар», — сообщил мэр.

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Моисеев отметил, что старт экскурсий запланирован на 31 март, туристов сопроводит профессиональный экскурсовод.

Фильм «Чебурашка» снял режиссер Дмитрий Дьяченко, он появился на больших экранах 1 января. Одну из главных ролей в картине сыграл актер Сергей Гармаш. Сборы в отечественном прокате превысили семь триллионов рублей при бюджете производства в 850 миллионов рублей, уточнил «Кинопоиск».

Ранее популярная актриса Дарья Мельникова раскритиковала «Чебурашку», назвав кино скучным.