Знаменитости 21 февраля 2023, 15:20 Актриса Мельникова сочла «Чебурашку» скучным Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова раскритиковала фильм «Чебурашка» Кинопоиск

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Звезда сериала «Папины дочки», актриса Дарья Мельникова заявила, что фильм «Чебурашка» показался ей скучным. В своем Telegram-канале артистка написала, что ей не нравится, когда в кино «все сладенькое и ладненькое».

Мельникова указала, что не собирается «хейтить картину». Она добавила, что в «Чебурашке» есть и плюс. Например, положительной она назвала сцену с запуском на ракете. По словам актрисы, этот эпизод ее «сильно взволновал».

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«[Взволновал] почти так же сильно, как и полет Юли Пересильд (в фильме „Вызов“ — прим. ред). Хорошо, что все обошлось. В обоих случаях», — написала Мельникова.

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Актриса также похвалила работу коллег Федора Добронравова и Евы Смирновой, которые сыграли в «Чебурашке» основные роли.

«Из классного — Добронравов Федор <…>. Он не играет ничего тут. Тут он реально лучший. И Ева Смирнова. Крутая», — добавила Мельникова.

Ранее российская актриса Ольга Будина раскритиковала фильм «Чебурашка». Она заявила, что после просмотра киноленты у нее остался «неприятный осадок».