Туристический кешбэк в России стали пытаться обналичить

В России придумали, как обналичить деньги при помощи туристического кешбэка. Росфинмониторинг уже предупредил банки о существующей схеме. Жалоб на недобросовестность участников госпрограммы пока нет.

Туристические фирмы стали оформлять фиктивные поездки на подставных лиц, сообщил РБК со ссылкой на источники в кредитных организациях.

В обманной схеме Росфинмониторинг выделил четыре этапа. Сначала физическое лицо открывает карту «Мир» в интересах турфирмы, на которую поступают деньги для оплаты путевки ради кешбэка. Зачисляют их якобы как средства за отмененное ранее путешествие.

Затем клиент в течение нескольких дней оформляет тур по России, оплачивая его через терминалы в офисах туристических компаний. Затем на счет физического лица поступает кешбэк. Национальная система платежных карт (НСПК) выплачивает его из выделенных Ростуризмом бюджетных денег. После этого средства обналичивают.

Участники рынка уже получили от Росфинмониторинг письмо с описанием операций, которые указывают на незаконное получение кешбэка. В ЦБ отметили, что в курсе возможности использовать подобную схему. В НСПК добавили, что мониторинговые системы «позволяли своевременно выявлять случаи нарушения правил акции».