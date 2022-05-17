Кешбэк на покупку детских путевок увеличат до 50%

Летняя оздоровительная кампания стартует в Московской области 25 мая. Всего летом в регионе будет работать 114 детских лагерей, в которых смогут отдохнуть более 100 тысяч детей.

«60 детских лагерей примут детей в первую смену. В этом году оздоровительная кампания пройдет без ограничений, лагеря будут работать на полную мощность», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она рассказала о том, что конце мая 1300 детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поедут в первую смену в лагеря на Черноморском побережье.

«Также в этом году родители могут сэкономить на детском отдыхе, купив путевки по программе кешбэка. При условии оплаты картой „Мир“ родителю вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей», — добавила Каклюгина.

Забронировать путевку и узнать всю полезную информацию о детских лагерях Подмосковья можно на портале «Детский отдых в Подмосковье» (camp.mosreg.ru).