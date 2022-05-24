Правительство выплатило 6 млрд рублей по программе детского кешбэка

Российские семьи купили больше 420 тысяч путевок в детские лагеря на лето 2022 года и получили почти шесть миллиардов рублей кешбэка. Такие цифры озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщили в правительстве.

В этом году продажи путевок стартовали 31 марта и продлятся до конца лета, ездить в лагерь с компенсацией дети могут с 1 мая. Россияне позаботились о планах на сезон заранее и уже купили путевки на общую сумму свыше 13,7 миллиарда рублей.

«Повышение доступности отдыха внутри страны — одна из приоритетных задач. Программа компенсации половины стоимости путевки в детский лагерь вошла в число оперативных мер правительства», — напомнил Дмитрий Чернышенко.

Кешбэк выплачивается на карту платежной системы «Мир». На это в федеральной казне предусмотрено 7,5 миллиарда рублей. В прошлом году было выделено пять миллиардов рублей, со скидкой в лагерях отдохнули больше 400 тысяч человек.