Туристам перечислили схемы мошенников в сезон отпусков

В сезон отпусков мошенники пользуются различными схемами обмана россиян в сфере туризма. Одной из распространенных схем являются поддельные сайты популярных площадок по аренде жилья и продажи билетов.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов рекомендует заходить на нужные сервисы по бронированию, вбивая адрес сайта вручную, из закладок «Избранное» или через поисковики.

Другая распространенная схема обмана — запрос предоплаты при бронировании, добавил Кузнецов в беседе с агентством «Прайм». Также среди схем злоумышленников встречаются частные объявления о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, в последствие бывают случаи, когда такие предложения оказываются ненастоящими.

«Лучший способ обезопасить себя от мошенничества — бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату», — рекомендовал Кузнецов. Он пояснил, что такие площадки тщательно проверяют все объявления, а в случае непредвиденной ситуации там всегда окажут помощь.

В последнее время появилось все больше мошеннических приложений для смартфонов. В первом квартале текущего года лидером рейтинга остался Pigetrl.a. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, специалисты рекомендуют неоднократно перепроверять всю информацию из интернета.