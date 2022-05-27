Стали известны самые опасные мобильные вирусы в России в 2022 году

В последнее время появилось все больше мошеннических приложений, которые усложняют жизнь пользователям мобильных телефонов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

«В первом квартале 2022 года лидер рейтинга зловредов-вымогателей не изменился, им остался Pigetrl.a. После блокировки устройства он предлагает ввести код, но не дает никаких вариантов для его получения. Более того, подпись „Код тебе никто не пришлет!“ свидетельствует о том, что это не ошибка автора зловреда», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, стало появляться все больше сообщений о том, что жители страны могут якобы получить социальные выплаты. Однако просят комиссию за отправку средств. После перевода жертва остается ни с чем.

По мнению экспертов, чтобы не попасться на уловки мошенников, важно неоднократно перепроверять всю информацию, которую вы видите в интернете.