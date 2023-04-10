10 апреля 2023, 15:32
Турфирмы Крыма и Севастополя поддержат ради сохранения рабочих мест
Путин поручил оказать дополнительную поддержку турфирмам Крыма и Севастополя
Туристическим фирмам Крыма и Севастополя необходимо оказать дополнительную поддержку, указал президент России Владимир Путин в своих поручениях по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития этих регионов. Список опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства уточнил, что поддержку организациям туристической отрасли Крыма и Севастополя нужно оказать за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Реклама
«Это требуется в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций», — следует из поручения президента.
Внутренний туризм в России уже получил большой импульс. В ближайшие три года вложения в эту сферу составят около 700 миллиардов рублей. Большую часть средств направят на развитие инфраструктуры. Крым традиционно входит в число одним из самых популярных мест для отдыха россиян.
Крым
Севастополь
Владимир Путин
Реклама
Реклама