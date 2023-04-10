Общество 10 апреля 2023, 15:32 Турфирмы Крыма и Севастополя поддержат ради сохранения рабочих мест Путин поручил оказать дополнительную поддержку турфирмам Крыма и Севастополя РИА «Новости»

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Туристическим фирмам Крыма и Севастополя необходимо оказать дополнительную поддержку, указал президент России Владимир Путин в своих поручениях по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития этих регионов. Список опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства уточнил, что поддержку организациям туристической отрасли Крыма и Севастополя нужно оказать за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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«Это требуется в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций», — следует из поручения президента.

Внутренний туризм в России уже получил большой импульс. В ближайшие три года вложения в эту сферу составят около 700 миллиардов рублей. Большую часть средств направят на развитие инфраструктуры. Крым традиционно входит в число одним из самых популярных мест для отдыха россиян.