Путешествия 09 апреля 2023, 18:32 Не только Сочи и Крым. Россияне открывают для себя новые места отдыха, но не везде пока готовы к турпотоку Эксперт Ракулова: в РФ много красивых мест, но в некоторых регионах хромает инфраструктура РИА «Новости»

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Вложения в развитие туризма в России на ближайшие три года составят около 700 миллиардов рублей, и большую часть этих денег направят на развитие инфраструктуры. В Госдуме отметили, что поработать в этой сфере стоит над предложением, а не над спросом. «360» разобрался, какие направления сейчас особенно популярны и будут развиваться, а также — что именно необходимо доработать.

Многие россияне любят отдыхать на морских курортах, в частности в Сочи и Крыму — именно о них в первую очередь задумываешься, когда речь идет о популярных отпускных направлениях. В том же Сочи после подготовки к олимпиаде 2014 года с инфраструктурой полный порядок, зато отдых значительно подорожал. В Анапе и Крыму подешевле, но в свете событий последнего года, в том числе атак ВСУ на Крым, часть россиян может предпочесть другие направления.

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Россия — огромная красивая страна с множеством достопримечательностей, и выбор вроде бы большой, но некоторые уникальные территории пока не до конца приспособлены для большого турпотока.

Дагестан и Чечня

РИА «Новости»

Дагестан сейчас пользуется небывалым спросом у туристов, рассказала «360» эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова.

В последние годы поток туристов вырос в разы, и в прошлом году даже озвучивались планы построить в Дагестане морской курорт, писало радио Sputnik. Правда, отмечалось, что для этого многое предстоит сделать.

В Дагестан стоит ехать не только за пляжным отдыхом (хотя там теплое море), но и за осмотром достопримечательностей. Старый город в Дербенте, бархан Сарыкум, где снимали эпизод из «Белого солнца пустыни», Сулакский каньон, со смотровой площадки которого открывается потрясающий вид, — это лишь несколько мест, которыми можно полюбоваться в Дагестане. Здесь также понравится любителям спортивного отдыха, конных прогулок, гастрономического туризма.

Еще осенью прошлого года глава республики Сергей Меликов анонсировал развитие инфраструктуры в связи с большим наплывом отдыхающих. Большое внимание уделят гостиницам, дорогам.

Популярна у туристов и Чечня, где еще несколько лет назад планировали развивать агро- и экологический туризм. Бывшая глава упраздненного сейчас Ростуризма Зарина Догузова в прошлом году отмечала, что в Чечне стоит посмотреть на «суперсовременный Грозный» с необычной для Кавказа архитектурой «хайтек», Аргун и Шали, мечети с атмосферой восточных сказок. Но констатировала нехватку отелей и инфраструктуры и отмечала, что еще нужно поработать над продвижением республики как туристического направления.

Карелия

РИА «Новости»

О Карелии обычно говорят как об очень красивом — и диком — месте отдыха. Это экологический край с 27 тысячами рек и 60 тысячами озер, в том числе крупнейшие в Европе Онежское и Ладожское.

«Карелия тоже пользуется спросом, она очень красивая, но, к сожалению, инфраструктура там еще хромает, начиная с дороги, заканчивая гостиницами и местами для питания туристов. Там очень проблематично найти хорошее питание», — отметила Татьяна Ракулова.

Тем не менее прошлой осенью американское издание The Christian Science Monitor включило Карелию в одно из самых модных у россиян направлений туризма.

Золотое кольцо России

Телеканал «360»

Известный турмаршрут проходит по древним городам Северо-Восточной Руси. Это Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Здесь можно насладиться уникальными памятниками истории и культуры, посмотреть на сохранившиеся многовековые монастыри, церкви, кремли. По Золотому кольцу часто ездят автобусными турами. Поскольку направление очень популярно у туристов уже многие годы, с инфраструктурой в целом все в порядке. Есть куда сходить, достаточно гостиниц.

Правда, по мнению экспертов в туристической сфере, на некоторых объектах «хорошо бы сделать ремонт».

Урал

Unsplash

На Урале можно посмотреть не только горы. Туристам нравятся хребет Иремель, Капова пещера, древний город Аркаим, озеро Увильды в Челябинской области, богатый на православные святыни свердловской город Верхотурье — так называемая духовная столица Урала.

Но с инфраструктурой пока есть проблемы.

Урал сейчас становится популярным. Несмотря на то что он далеко, он безумно красив. А поскольку там сейчас работают аэропорты, из Москвы туда гораздо проще добраться, чем в некоторые регионы России. Но в Урал надо вкладывать и вкладывать, причем очень много — должны быть современные парковые зоны, дорожная инфраструктура, хорошие гостиничные комплексы, общепиты Татьяна Ракулова эксперт по внутреннему туризму

Байкал

РИА «Новости»

Самые красивые места Байкала — «остров шаманов» Ольхон, Тажеранская степь с рубинами и древние пещеры. Это даже звучит увлекательно. Но многие ли смогут позволить себе столь красивый отдых?

Самые дешевые билеты на поезд обойдутся в сумму около 11 тысяч рублей, при этом из Москвы до Иркутска придется ехать почти четверо суток. На самолете быстрее, но на полет в один конец придется потратить уже до 15 тысяч с человека. Но по акции или сильно заранее, если повезет, можно взять билеты и за пять-семь тысяч. Вполне терпимо.

Проблемы начинаются уже на месте: переночевать-то в принципе есть где, но вот отелей с приличным сервисом, где можно комфортно остановиться, например, с детьми, практически нет. И все дорого.

«Байкал — место превосходной красоты, уникальное место в мире, но сейчас размещение предполагается только в Якутске, не на самом Байкале. Когда будет больше предложений, естественно, будут ниже цены — сейчас их мало, и ценник крайне высок», — пояснила Ракулова.

Есть люди, которые едут сюда исключительно полюбоваться природой, а зимой — на «охоту за северным сиянием» — они изначально готовы к холоду и стрессовым условиям и их привлекает как раз «первобытность» региона. Но, думается, нынешние байкальские условия подойдут не каждому.

В общем, привлекательных мест много, но там есть еще над чем поработать. Но это, пожалуй, приятные хлопоты.