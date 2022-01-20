ТЦ «Европолис» в Москве пригрозили закрыть на 90 суток

Торговый центр «Европолис» на проспекте Мира в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов. При проверке оказалось, что посетители и сотрудники ТЦ не надевают маски или носят их на подбородке.

Романов обратил внимание, что администрация торгового центра не приняла меры, чтобы внутри здания соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.

За подобные нарушения положен либо штраф в размере 300 тысяч рублей, либо, если будет установлено, что кто-то из-за этого пострадал, размер штрафной санкции увеличат до одного миллиона рублей. Штраф может быть заменен на приостановку работы до 90 суток.

Эпидемическая обстановка в столице продолжает оставаться сложной. За минувшие сутки в городе зафиксировали максимальный прирост новых случаев коронавируса с начала пандемии. По данным оперштаба, ковид выявили у 11 557 человек.