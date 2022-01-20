Москва и Петербург обновили максимум по суточному приросту заболевших ковидом

За минувшие сутки в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса. Днем ранее этот показатель составлял 33 899.

В Москве выявили 11 557 заражений, в Санкт-Петербурге — 4753, сообщили в федеральном оперштабе. Для обоих городов это максимальные значения с начала пандемии.

В Московской области прирост составил 2795 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе сделали 14 457 179 ПЦР-тестов на коронавирус, уточнили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

За сутки скончались 684 пациента с коронавирусом. Еще 24 478 человек полностью выздоровели.

Рост заболеваемости ковидом в России и других странах мира связывают с распространением нового штамма «омикрон». Он отличается очень высоким уровнем заразности. По мнению вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, спад заболеваемости в нашей стране может произойти в середине февраля.