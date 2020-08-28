Цветы для 1 сентября стали меньше покупать в России

Из-за эпидемии коронавируса спрос на цветы в России упал. Занятые в этой отрасли люди говорят, что число заказов к 1 сентября уже снизилось.

«По ощущениям примерно на 30% меньше», — заявила ТАСС президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников рассказал, что по сравнению с прошлым годом продажи упадут на 10-15% из-за снижения покупательской способности людей. По его мнению, многие пытаются экономить. Тем более что родителям влетает в копеечку подготовка ребенка к новому учебному году.

«Мы со своей стороны пытаемся сделать так, чтобы даже в бюджетном букете был какой-то интерес, творчество и какая-то неожиданность», — добавила Сафронова.

По ее словам, в этот раз флористы снижают цену на букеты и составляет покупателям бюджетные композиции. Накануне 1 сентября букет можно купить за 400-500 рублей. Неизменным спросом у людей пользуются хризантемы и розы.

Директор тепличного комплекса «Подосинки» (бренд «Линия розы») Юлия Чарышкина и вовсе говорит, что букет можно купить за 300 рублей. Она пожаловалась на то, что в этом году к ним поступает мало предварительных заказов. Раньше 25–31 августа много родителей просили сделать букеты к 1 сентября. Сейчас большого интереса нет.

Ранее опрос показал, что только треть взрослых возьмут выходной ради начала учебного года.