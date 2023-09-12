Общество 12 сентября 2023, 22:18 Цитату из песни Shaman разместили на памятнике Александру Невскому в Липецке Памятник Александру Невскому с цитатой из песни Shaman открыли в Липецке Официальный сайт правительства Липецкой области

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Торжественное открытие памятника Александру Невскому состоялось в Липецке. На монументе разместили строчку из песни «Встанем». Всю работу профинансировали местные предприниматели, сообщили РИА «Новости» в городской администрации.

«Место, где его построили, выбрано не случайно — это проспект Победы. Историческую личность тоже выбрали не случайно — выдающийся полководец и защитник России, выигравший важнейшие сражения в истории нашей страны», — отметили в мэрии.

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Памятник установили по инициативе местных предприниматели, которые взяли на себя финансирование строительства. Также они установили монумент, чтобы увековечить современные события. На памятнике разместили цитату из одной из песен исполнителя Shaman «Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца».

«Когда закончится спецоперация, табличку с датами прикрепят на этом памятнике, а сам монумент увековечит память героев, которые в эти минуты куют новую победу России», — резюмировали в пресс-службе.

Ранее в Москве открыли монумент основателю и первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров РСФСР Феликсу Дзержинскому.