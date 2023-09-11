Москва 11 сентября 2023, 14:41 Памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире Службы внешней разведки в Москве Нарышкин открыл памятник Дзержинскому в штаб-квартире СВР в Москве РИА «Новости»

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Монумент основателю и первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете народных комиссаров РСФСР Феликсу Дзержинскому открыли в Москве в штаб-квартире Службы внешней разведки России в районе Ясенево. Как сообщил ТАСС, в церемонии поучаствовал директор СВР Сергей Нарышкин.

Как пояснил Нарышкин, в штаб-квартире появилась уменьшенная копия известного памятника Дзержинскому на Лубянке, который спроектировал советский скульптор Евгений Вучетич. Копию выполнил московский скульптор Владимир Иванов, которому пришлось провести кропотливую работу для достижения максимального сходства с оригиналом.

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«Дзержинский остался до конца верен своим идеалам добра и справедливости. Он мечтал создать будущее, основанное на принципах добра и справедливости», — заявил на открытии монумента Нарышкин.

Ранее в Москве объявили о предстоящей реставрации памятника хирургу Александру Вишневскому. Работы планируют начать в следующем году.