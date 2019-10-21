Цинка и меди в Сейбе оказалось слишком много после прорыва дамбы

Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы природных вод реки Сейба. Оказалось, что превышены государственные нормы качества. Так, в точке 500 метров ниже прорыва дамбы взвешенных веществ оказалось больше в 225 раз, цинка — в 7,4, меди — в 21.

В 2,5 километра ниже по течению количество взвешенных веществ превышает норму в 195,8 раза, в 4,5 километра — в 153,5 раза, а цинка больше норм в 3,6 раза.

Руководство красноярской артели знало об общежитиях в зоне затопления Подробнее

«По содержанию нефтепродуктов и ртути превышений не выявлено», — говорится в материалах.

Пять дамб технологического водоема золотодобывающей артели прорвало в районе деревни Щетинкино в ночь на 19 октября. Конструкции были возведены кустарно и полностью разрушились. Потоки воды снесли два нелегально построенных общежития для рабочих. Погибли 15 человек, пятеро пропали без вести, пострадали 44 местных жителя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На два месяца арестован генеральный директор компании-собственника артели ООО «Сисим» Андрей Еганов, задержаны работающие в этой организации начальник и мастер горного участка.