11 сентября 2023, 13:54
ЦИК пообещал достойно провести выборы президента России в 2024 году
Памфилова объявила о подготовке к выборам президента России в 2024 году
Неформальная подготовка к выборам президента России, которые пройдут в марте 2024 года, уже началась. С таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что главная задача, которая стоит перед комиссией, — провести важнейшее политическое событие в жизни страны на достойном уровне.
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«Мы уже начали подготовку к следующей [президентской] кампании. Кирпичик по кирпичику мы давно уже кладем в фундамент», — заявила Памфилова.
Пока никто из российских политиков не выставил свою кандидатуру для участия в президентских выборах, включая действующего главу государства Владимира Путина.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что если президент страны объявит о своем выдвижении на новый срок, то реальных конкурентов у него не будет.
Он добавил, что Путин пользуется абсолютной поддержкой со стороны россиян, что дает ему большие возможности, но также накладывает огромную ответственность.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Выборы президента РФ
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