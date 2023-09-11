Важное 11 сентября 2023, 13:54 ЦИК пообещал достойно провести выборы президента России в 2024 году Памфилова объявила о подготовке к выборам президента России в 2024 году РИА «Новости»

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Неформальная подготовка к выборам президента России, которые пройдут в марте 2024 года, уже началась. С таким заявлением выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что главная задача, которая стоит перед комиссией, — провести важнейшее политическое событие в жизни страны на достойном уровне.

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«Мы уже начали подготовку к следующей [президентской] кампании. Кирпичик по кирпичику мы давно уже кладем в фундамент», — заявила Памфилова.

Пока никто из российских политиков не выставил свою кандидатуру для участия в президентских выборах, включая действующего главу государства Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что если президент страны объявит о своем выдвижении на новый срок, то реальных конкурентов у него не будет.

Он добавил, что Путин пользуется абсолютной поддержкой со стороны россиян, что дает ему большие возможности, но также накладывает огромную ответственность.