Важное 11 сентября 2023, 12:50 Песков указал на отсутствие у Путина реальных конкурентов Песков: если Путин будет участвовать в выборах, реальных конкурентов не будет РИА «Новости»

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Если президент России Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах, то никто не сможет составить ему реальную конкуренцию. Об этом в интервью РБК заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Путин еще не заявлял о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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«Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, <...> что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может», — заметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Владимир Путин пользуется абсолютной поддержкой населения. Российское общество консолидировано вокруг главы государства. При этом уровень поддержки, полученный главами регионов, доказал, что и президент фактически пользуется ей.

«Президент пользуется абсолютной поддержкой населения. Это и большие возможности, и большая ответственность», — констатировал Песков.

Он уточнил, что кампания Путина перед президентскими выборами будет формироваться внешней и внутренней повесткой.

«Смыслы диктует, наверное, нынешний этап развития нашего общества», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков обратил внимание, что подготовка к президентским выборам в Кремле еще не началась.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что избирательная система в России очень прозрачная и открытая, поэтому о любом нюансе быстро становится известно, тайну скрыть не получится.

Также заместитель председателя ЦИК Николай Булаев указал, что перед выборами президента России в законодательство могут внести точечные изменения.