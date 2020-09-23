Двух руководителей «секты Виссариона» арестовали на два месяца

Суд избрал меру пресечения для двух руководителей «секты Виссариона». Владимир Ведерников проведет под стражей два месяца. На столько же арестовали Вадима Редькина.

Решение вынес Центральный суд Новосибирска 23 сентября, сообщил ТАСС. Ведерникову вменяют создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

«Заключение под стражу на срок два месяца, то есть до 22 ноября», — огласила вердикт судья.

Второй фигурант дела Вадим Редькин тоже арестован на два месяца, уточнило РИА «Новости». Свою вину он не признал.

Лидеру объединения Сергею Торопу выдвинули аналогичные обвинения. Детали, упоминавшиеся в материалах, он отрицал и со своей виной тоже не согласился.

Основателя секты и двух других ее руководителей — Ведерникова и Вадима Редькина — задержали в Красноярском крае накануне. Следователи предполагают, что за почти тридцатилетнюю историю объединения они пользовались деньгами последователей и оказывали на них психическое давление. Некоторые участники сообщества в результате этого значительно пострадали физически.

Секта Виссариона объединила в своем «учении» многие религии и собственные умозаключения Торопа. Он опирался на индуизм, буддизм, учения Даниила Андреева, Елены Блаватской, Николая и Елены Рерихов, атеистического учения Карла Маркса и многих других.