Цепочку новых гиперзвуковых комплексов создадут в России

Гиперзвуковой блок «Авангард» — самый передовой в мире. Но его можно совершенствовать с учетом существующих систем. В России сейчас работают над продолжением цепочки новейшего оружия. Об этом рассказал генеральный директор и генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов.

«Сегодня то, что на слуху — „Авангарды“, „Цирконы“, „Кинжалы“, а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться. <…> Дальше гиперзвука, по известным мне характеристикам того же „Авангарда“, с точки зрения скорости перейти уже некуда. Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование», — приводит РИА «Новости» слова Леонова.

В кулуарах Академических чтений по космонавтике он рассказал журналистам, что Россия находится вне конкуренции по созданию гиперзвуковых программ.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что создать гиперзвуковое оружие Москву вынудил Вашингтон. По словам главы Российского государства, это «ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал».