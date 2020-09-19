Путин назвал причину создания гиперзвукового оружия

США вынудили Россию приступить к созданию гиперзвукового оружия. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Соединенные Штаты Америки своим выходом из Договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году вынудили Россию приступить к созданию гиперзвукового оружия «Молния».

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — пояснил российский лидер.

Путин отметил, что на протяжении десятилетий России постоянно приходилось быть в роли догоняющих. Причем это касалось атомного и ядерного оружия, дальней стратегической авиации. Затем эта же проблема коснулась и ракет межконтинентальной техники — то есть того, что «специалисты называют средствами доставки».

«И это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение — по сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем. И по факту это было явным опасным нарушением стратегического баланса», — сказал президент.

Россия начала масштабные работы по созданию гиперзвука в 2004 году. Сегодня страна впервые в новейшей истории обладает самыми современными видами оружия. Эти боеприпасы кратно превосходят по силе, мощи, скорости и точности все существовавшие и существующие ныне.

«Такого оружия нет ни у кого в мире!» — добавил Путин.

Кроме того, российский лидер раскрыл автора гиперзвукового оружия «Авангард». Им оказался Герберт Ефремов. Президент сравнил разработчика с Сергеем Королевым и наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного.