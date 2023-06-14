Общество 14 июня 2023, 11:47 «Сочетать несочетаемое». Гостям ПМЭФ предложили мороженое и кофе с олениной Гости ПМЭФ смогут попробовать мороженое и кофе с олениной РИА «Новости»

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Гостям Петербургского международного экономического форума предложили попробовать необычные северные лакомства: мороженое и кофе с олениной. Представители стенда Арктики рассказали «Известиям», что в мороженом — соль, черный перец и стружка юколы, а «арктический» кофе представаляет собой капучино со специальным сиропом и олениной.

«Мы сегодня представляем Арктику на стенде ПМЭФ, работаем с бариста Сергеем: у Сергея — арктический кофе, у меня — арктическое мороженое. <…> Мы просто очень любим наши северные вкусы — ягод, мяса, рыбы — и решили попробовать сочетать несочетаемое. Потому что это здорово, необычно, интересно», — поделилась представительница стенда.

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Издание Daily Storm также обратило внимание на то, что посетителям форума предложили итальянские и французские вина, минеральную воду «Перье» и многие другие напитки.