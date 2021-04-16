Девелоперам предложили увеличить субсидии. Это может помочь стабилизировать цены на жилье

Девелоперам в России предложили увеличить госпомощь. Предельную стоимость проектов строительства жилья, которые могут получать субсидирование, предложили поднять с 500 миллионов до двух миллиардов рублей.

С такой инициативой в Минстрой собрались обратиться эксперты общественного совета при ведомстве, сообщила газета «Известия».

Доля жилья, которое возводится с использованием эскроу-счетов, в общем объеме стройки на сегодня составляет порядка 50%. При этом в некоторых регионах все еще нет таких проектов. Разговор идет о субъектах, где маржа застройщиков составляет 5-10%.

Получить проектное финансирование при таком показателе невозможно, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Поэтому девелоперы нуждаются в помощи государства.

В отрасли считают, что в случае реализации идеи объемы ввода жилья в стране могут вырасти на 10-20%, что поспособствует стабилизации цен на квартиры. Как отметили эксперты, программа распространяется на низкомаржинальные проекты, которые строятся в 49 регионах. Также предлагается распространить ее на те субъекты, где стоимость стройки излишне высокая.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в марте подписал документ о распределении жилищных сертификатов и применении эскроу-счетов при погашении военной ипотеки. На такую поддержку могут рассчитывать отдельные категории граждан.