Более 5 тысяч российских семей получат жилищные сертификаты в 2021 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о распределении жилищных сертификатов и применении эскроу-счетов при погашении военной ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Более 5,5 тысячи российских семей получат жилищные сертификаты в 2021 году», — отмечается в распоряжении.

На такую поддержку могут рассчитывать отдельные категории граждан. В частности, чернобыльцы, военнослужащие, сотрудники МЧС и органов внутренних дел. Также эта мера коснется вынужденных переселенцев, людей, переезжающих из районов Крайнего Севера, Байконура и закрытых административно-территориальных образований.

«Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий», — подчеркнуто в сообщении.

Жилищный сертификат даст право приобретать жилье за счет средств федерального бюджета. Все сертификаты должны выпустить до конца марта. На эту меру поддержки в 2021 году направят порядка 14,7 миллиарда рублей.

Правительство утвердило постановление, позволяющее размещать средства для погашения военной ипотеки на эскроу-счетах. Для этого деньги с данного счета передаются застройщику «только после ввода жилого дома в эксплуатацию».

«Это защищает дольщиков от рисков, связанных с мошенничеством или банкротством девелопера», — говорится в документе.

Жилищные сертификаты на покупку жилья в начале года в Подмосковье получили еще 19 многодетных семей.