Цены на овсянку стали самыми высокими за последние 20 лет

В России выросли цены на овсянку. Дорожают популярные хлопья для завтрака и обычный геркулес. Их стоимость поднялась до рекордных значений: минимум на треть при оптовых закупках и на 10% — в рознице.

Серьезное повышение оптовых цен на овсяные хлопья зафиксировали в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сообщил сайт РБК. Закупочные цены на геркулес, производимый из овсяной муки высшего сорта, в августе были больше 26,8 тысячи за тонну. Год назад эта сумма равнялась 19,7 тысячи. В Алтайском крае за тонну овса просили 11,5 тысячи рублей, тогда как в 2019-м продавали его по закупочной цене в 5,8 тысячи.

В Российском союзе мукомольных и крупных предприятий тоже заметили, что цены на овес рекордно высоки. Глава организации уточнил, что на производство овес поступает по цене в 11-12 тысяч рублей за тонну. Год назад он обходился в девять тысяч рублей.

Поскольку цены растут у производителей, то в рознице овсяные хлопья тоже дорожают. В июле 2020 года, по информации Росстата, геркулес стал стоить на 10% больше — 71,2 рубля за килограмм. Значение, если верить официальной статистике, стало самым высоким минимум с 2000 года. В первом полугодии этого года цены на овсянку выросли на 6,5%, рост оказался выше инфляции.

Рост стоимости сырья специалисты объясняют сокращением посевов овса, уже третьим по счету. Свою роль сыграла и неблагоприятная погода в крупнейших регионах-производителях на территории Сибири. Там собирают порядка 40% всего урожая этого зерна.