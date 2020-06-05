В мае цены на продовольственные товары в России увеличились на 0,2% по отношению к апрелю. На их увеличение главным образом повлияли крупы и бобовые культуры. В частности, гречка, подорожавшая на 6,3%. При этом многие виды плодоовощной продукции, включая лимоны и чеснок, заметно подешевели.

По данным службы, самое большое увеличение цены на гречневую крупу было зафиксировано в Мордовии (21,7%) и Курской области (16,7%). Рис подорожал на 4,6%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 3,5%, манка, горох и фасоль — на 2,4%, овсянка и перловка — на 1,9%, пшено — на 0,6%.

Росстат сообщил о существенном снижении стоимости лимонов — на 33,6%. На 17,3% подешевел чеснок, на 10,6% помидоры, на 9,4% огурцы. Но было отмечено подорожание картофеля на 13,4%, яблок — на 8,7%, свеклы и моркови на 6,5 и 6,2% соответственно. Снизилась цена на бананы, апельсины, орехи и репчатый лук.

Цены на мясные и рыбные консервы, майонез, чай, макаронные изделия, подсолнечное и оливковое масло выросли на 1-1,7%. Говяжья печень, кофе, какао, столовые вина, сыры, соленые и копченые деликатесы подорожали на 0,7-0,9%. Подешевело мясо кур на 3,5% и куриные яйца — на 4,6%.

В первых числах июня президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский сообщил, что россияне закупились гречневой крупой с запасом и спроса на нее нет. Поэтому в ближайшее время она может подешеветь.