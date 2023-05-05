Общество 05 мая 2023, 03:29 Цены на огурцы и помидоры снизились в России впервые с марта Росстат зафиксировал снижение цен на огурцы и помидоры впервые с марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Росстат зафиксировал снижение стоимости плодоовощной продукции за период с 25 апреля по 2 мая. Однако на некоторые овощи цены значительно подросли. Статистику опубликовали на сайте ведомства.

«До этого плодоовощная продукция в РФ дорожала, а последний раз снижение фиксировалось на неделе с 14 по 20 марта (минус 0,2%)», — рассказали в Росстате.

Реклама

В среднем цены на овощи на последней неделе упали на 0,8%. Больше всего подешевели огурцы — почти на 8%, а также помидоры — на 4,3%. А вот цены на капусту и лук взлетели — на 14,5% и 10,5% соответственно. Также подорожали морковь, яблоки, бананы и даже картофель.

Ранее, в марте, Росстат подсчитал, что цены на огурцы с начала года выросли в полтора раза. Стоимость килограмма этого овоща в первый весенний месяц иногда доходила до одной тысячи рублей. Другие овощи тоже резко подорожали. Эксперты отмечали, что это явление стало самым заметным проявлением инфляции в России с начала года.