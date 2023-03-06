Общество 06 марта 2023, 05:16 Названы причины рекордного повышения цен на овощи «Известия»: рост цен на овощи побил все мировые рекорды в этом году РИА «Новости»

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Рост цен на овощи стал самым заметным проявлением инфляции в России с начала года. Цена на огурцы этой зимой доходила до одной тысячи рублей за килограмм, сообщили «Известия».

Такая же картина наблюдается в других странах — в Британии огурцы вообще исчезли с прилавков. Цены на овощи в странах ЕС подскочили на 25% за год. А в ряде стран Азии и Африки резко подорожал один из самых доступных и легко выращиваемых продуктов — лук.

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Основной причиной инфляции служит кризис цепочки поставок в мире, начавшийся в пандемию и усилившийся сейчас. Эксперты предрекают, что в будущем «овощная» инфляция станет еще острее, а дефицит продуктов питания будет реальным.

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По данным Росстата, цены на огурцы с начала года выросли более чем в полтора раза. В феврале килограмм огурцов в рознице достигал 400-500 рублей, на привозные овощи цены повысились до 800 рублей, в некоторых регионах появились ценники по 1300 рублей за килограмм.

Проблемы возникли с поставками оборудования для теплиц, которое в значительной степени является импортным. То же самое относится и к семенам. А тенденция низкой маржинальности огурцов привела к недостаточному вложению инвестиций в этот сектор. Как результат — резкое повышение цен в условиях дефицита.

Схожая ситуация наблюдалась и на рынке помидоров, где цены с начала года выросли на треть. На данный момент проблема снизилась, чему поспособствовал сезонный фактор. Цены на огурцы и помидоры начали снижаться.

Вопиющая ситуация сложилась и в Европе, где на фоне антироссийских санкций овощи стали исчезать из магазинов. Энергетический кризис ударил по производству 70% овощей, резкое подорожание и дефицит удобрений сказались на всем остальном.

Ранее Польше предрекли «ценовой Апокалипсис» на рынке овощей и фруктов из-за высоких цен на электроэнергию. Многие фермеры приняли решение уменьшить площадь выращивания сельскохозяйственных культур.