Цены на муку растут, но ее дефицита не будет

Россию стали пугать дефицитом муки. Минсельхоз даже попросили урегулировать цены на пшеницу, а сырья у производителей якобы хватит «на две-три недели». Петербургские промышленники с таким прогнозом не согласились.

В Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий заявили, что при ценах на зерно в 15 тысяч рублей за тонну и муку (около 17 тысяч рублей) мельницы потеряют до четырех тысяч рублей за тонну. А у крупнейших региональных производителей запасов сырье немного, несмотря на высокий урожай 2019 года. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник».

С мнением организации поспорили на Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени С. М. Кирова. Дефицита муки промышленники не ожидают.

«Запасы зерна в стране достаточны для обеспечения в первую очередь внутренних потребностей. Если оценивать наши личные резервы, то их хватит для работы в плановом режиме на ближайшие два-три месяца», — уточнили в компании.

С ними согласны и в компании «Белагрика», занимающейся выпуском рисовой, гречневой и кукурузной муки.

«Никакого недостатка нет, просто крупы дорожают, а за ними и мука. Из-за коронавируса люди бездумно начали скупать крупы, плюс вырос курс доллара, поэтому нам приходится повышать цены на муку», — подчеркнули на предприятии.

Урегулировать цены на пшеницу министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева попросил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич .