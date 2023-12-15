15 декабря 2023, 01:56
Цены на яйца снизились в Краснодаре после прямой линии Путина
Жительница Краснодара рассказала о снижении цен на яйца после обращения к Путину
Жительница Краснодара Ирина Акопова, которая задала президенту Владимиру Путину вопрос об увеличении цен на яйца и мясо птицы, рассказала РИА «Новости» о снижении стоимости продукции. Это произошло после ее выступления на прямой линии.
Президент извинился за рост цен на яйца и заявил, что это связано со сбоем в работе правительства РФ. Причина увеличения стоимости вызвана высоким спросом на продукт в результате увеличения доходов населения.
Реклама
При этом объемы производства остались на прежнем уровне. Также вовремя не открыли импорт яиц. Путин пообещал, что ситуация с ценами на продукцию улучшится.
«Люди звонят и говорят: у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня», — отметила Акопова.
Путин в ходе прямой линии сообщил, что яичница долгое время оставалась его любимым блюдом на завтрак. Глава государства поделился, что в свое время мог съесть сразу 10 яиц.
Еда
Краснодар
Деньги
Продукты
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
Реклама
Реклама