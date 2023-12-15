Общество 15 декабря 2023, 01:56 Цены на яйца снизились в Краснодаре после прямой линии Путина Жительница Краснодара рассказала о снижении цен на яйца после обращения к Путину Pxhere

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Жительница Краснодара Ирина Акопова, которая задала президенту Владимиру Путину вопрос об увеличении цен на яйца и мясо птицы, рассказала РИА «Новости» о снижении стоимости продукции. Это произошло после ее выступления на прямой линии.

Президент извинился за рост цен на яйца и заявил, что это связано со сбоем в работе правительства РФ. Причина увеличения стоимости вызвана высоким спросом на продукт в результате увеличения доходов населения.

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При этом объемы производства остались на прежнем уровне. Также вовремя не открыли импорт яиц. Путин пообещал, что ситуация с ценами на продукцию улучшится.

«Люди звонят и говорят: у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня», — отметила Акопова.

Путин в ходе прямой линии сообщил, что яичница долгое время оставалась его любимым блюдом на завтрак. Глава государства поделился, что в свое время мог съесть сразу 10 яиц.