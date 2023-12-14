Власть 14 декабря 2023, 15:29 Путин назвал свое любимое блюдо на завтрак Президент Путин рассказал о способности съесть на завтрак 10 яиц РИА «Новости»

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Куриные яйца — полезный и питательный продукт, особенно для завтрака. Как заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии, яичница долгое время оставалась его любимым утренним блюдом.

Глава государства добавил, что раньше он мог на завтрак съесть сразу 10 яиц. Так он прокомментировал вопрос о повышении цен на этот продукт.

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«Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог 10 сразу с утра навернуть», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что скачок цен произошел из-за сбоя в работе правительства, которое вовремя не обеспечило импорт яиц в должном объеме. Но уже в ближайшее время ситуация на рынке должна стабилизироваться.

«Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются отношения. И из Белоруссии предлагают. Решения приняты. Ситуация без всякого сомнения будет улучшаться», — пообещал Путин.

Глава государства добавил, что приносит свои извинения россиянам за ошибку чиновников, которые допустили резкий взлет цен на рынке.