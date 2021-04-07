Цены на бензин в России назвали одними из самых низких в мире

Несмотря на то, что цены на бензин на АЗС в России растут в последние годы, они все равно считаются одними из самых низких в мире при пересчете на доллары. Об этом сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Слава Демченко. В среду состоялся вебинар «Мировой и российский нефтегазовый сектор: после пандемии».

«Цены на бензин в России в последние годы росли даже немного меньше инфляции. И уровень цен на бензин в России и сейчас находится, скорее, на уровне цен в тех странах, где они минимальны. По крайней мере если смотреть в долларах», — передал ТАСС его слова.

По словам Демченко, корректировка формулы демпфирующего механизма — это мера, с помощью которой кабмин будет стабилизировать рынок нефтепродуктов — не вызовет снижения продаж топлива на внутренний рынок. Кроме того, она позитивно отразится на прибыльности российских нефтяных компаний. Скорректированный демпфер в нефтяной отрасли заработает с 1 мая 2021 года.

В Минэнерго также подтвердили, что российские цены на бензин — одни из самых низких в мире даже по сравнению с некоторыми нефтеперерабатывающими странами.

По последним данным, майские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,46% — до 59,60 доллара за баррель. Фьючерсы на марку Brent в июне подорожали на 0,48% и составили 63,04 доллара за баррель. Специалисты считают, что спрос на нефть в мире превысил кризисный уровень 2014 года.