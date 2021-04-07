Цены на нефть начали расти

Мировые цены на нефть выросли. Об этом сообщило ИА Nation News.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,46% — до 59,60 доллара за баррель. Фьючерсы на марку Brent в июне подорожали на 0,48% и составили 63,04 доллара за баррель.

Накануне цены на нефть уже начали расти. Майские фьючерсы WTI тогда повысились до уровня 59,33 доллара, а фьючерсы на Brent с поставкой в июне, они равнялись 62,74 доллара за баррель.

По данным специалистов, спрос на нефть в мире превысил кризисный уровень 2014 года.