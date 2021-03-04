Цены на авиабилеты в России пока не выросли. Но скоро ситуация изменится

Никаких предпосылок для роста цен на авиабилеты сейчас нет. Спрос сейчас существенно ниже, чем предложение. Между перевозчиками сохраняется высокая конкуренция. Стоимость билетов вырастет с началом туристического сезона, но это обычное дело. Об этом «360» рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«Пока никаких предпосылок к тому, чтобы цены [на авиабилеты] как минимум по России росли, нет. Спрос сейчас существенно ниже, чем предложения компаний, конкуренция между авиаперевозчиками высокая, поэтому я думаю, что какое-то время еще цены будут на прежнем уровне держаться. Однако надо понимать, что в ближайшее время начнется туристический сезон, лето впереди, и вот тогда традиционно, как это всегда и бывает, где-то подрастут. На курортных направлениях они существенно вырастут. <…> Это обычная, нормальная ситуация», — пояснил Гусаров.

Собеседник напомнил, что границы пока закрыты, авиафлот и персонал переправили на внутренний рынок, на котором сейчас перенасыщение. Гусаров выразил уверенность, что в этом году цены на авиабилеты расти не будут.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на Biletix и Aviasales сообщил о росте цен на авиабилеты из-за ковидных ограничений. По данным издания, в этом марте на билеты за рубеж россияне тратят почти вдвое больше, чем в 2019 году, когда жизнь была нормальной. В газете отметили, что на внутреннем рынке цены тоже растут, но не так быстро.