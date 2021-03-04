Цены на авиабилеты взлетели из-за коронавирусных ограничений

Средняя стоимость билета на самолет взлетела. Все из-за пандемии коронавируса. Ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов способствовало резкому росту стоимости полетов.

В марте на билеты за рубеж граждане в среднем тратят почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году, а по некоторым направлениям цены выше более чем вдвое. Такие данные, как сообщил «Коммерсант», приводят Biletix и Aviasales.

На внутреннем рынке стоимость перелетов растет не так быстро, но также активно восстанавливается. При этом спрос на перелеты внутри страны продолжает расти.

Эксперты ждут, что такая динамика сохранится фактически до полного возобновления авиасообщения между странами, поскольку перевозчикам необходимо компенсировать потери.

Ростуризм захотел развивать путешествия по стране на каршеринговых авто и уже заключил соглашение с одним из сервисов. Эксперты считают, что такой туризм будет более комфортным и безопасным в период пандемии. При этом возникает вопрос о выгоде поездок на арендованной машине на дальние расстояния.