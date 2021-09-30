Центробанк предупредил россиян о разменивающих купюры мошенниках

Центральный банк России сообщил, что на фоне планируемой модернизации бумажных купюр могут активироваться мошенники. В пресс-службе регулятора призвали россиян быть начеку, написало РИА «Новости».

До конца 2025 года ЦБ планирует видоизменить купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Банкноты планируется усовершенствовать в плане защиты от подделок. На фоне изменений могут активироваться мошенники, предлагая россиянам обменять старые купюры на новые. Представитель банка напомнил, что в период модернизации в обороте будут находиться оба варианта денег, а также призвал жителей провести беседы со своими пожилыми родственниками. Чаще всего жертвами аферистов становятся именно представители старшего поколения.

Также, добавили в ЦБ, одной из уловок преступников являются так называемые финансовые пирамиды. Иногда злоумышленники называют их «кассами взаимопомощи», однако все их действия направлены на отъем денег у населения. Самым же популярным видом мошенничества остаются телефонные звонки. Ни в коем случае не стоит называть конфиденциальные данные интересующимся собеседникам, кем бы они ни представлялись.

Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвами нового вида мошенничества.