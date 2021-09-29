Россиянкам рассказали о новом виде мошенничества через сайты знакомств

Мошенники придумали новый вид обмана. Они стали знакомиться со своими жертвами в социальных сетях. Манипулируя возникшими чувствами, они выманивают у девушек огромные суммы денег. Об этом сообщили Nation News.

Мошенники придумали новую, но крайне действенную схему «развода». Они создают поддельные профили на сайтах для знакомства от имени иностранных граждан и влюбляют в себя женщин. После, обещая красивую жизнь и любовь, просят у них деньги на якобы решение проблем с бизнесом и уверяют, что вернут сумму с процентами. После перевода связь с новоиспеченным возлюбленным прерывается.

Вычислить мошенника бывает порой нелегко, однако сделать это вполне возможно. Как правило, первое сообщение не несет в себе какой-то конкретики. Создано оно для массовой рассылки. Собеседник может сделать комплимент или же рассказать что-то о себе.

Обычно деньги они просят на лечение родственника, покупку билета в Россию или оплату госпошлины на подарок, который якобы отправлен жертве. Стоит с настороженностью относиться, если незнакомый человек начинает просить у вас деньги, пусть даже на благородные цели.