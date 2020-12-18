Центробанк перенес на полгода срок перевода пенсий на карты «Мир»

Если человек не успеет выпустить дебетовую карту платежной системы «Мир» до 1 июля следующего года, он не сможет снять деньги. Как сообщает РИА ФАН, выплата не сгорит, все пропущенные начисления можно будет получить сразу после того, как будет выпущен платежный носитель.

Центробанк рекомендует кредитным организациям продолжить осуществлять до 1 июля 2021 года операции по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт.

Перевод пособий на национальную платежную систему касается не только пенсионеров, но и всех, кто получает от государства социальные выплаты.

Изначально новую пластиковую карту нужно было выпустить до 1 июля 2021 года, но потом ЦБ перенес дату на 1 января 2021 года. Однако регулятор в условиях пандемии вновь принял решение о переносе данного срока.

Возможность получать пенсию на почте, с помощью почтальона или на сберкнижку сохраняется.