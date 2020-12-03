Россиянам рассказали, как не остаться без пенсии после Нового года

С января 2021 года перестанет поступать пенсия на карты, выпущенные иностранными платежными системами. Чтобы этого избежать, до нового года все пенсионеры должны оформить карту «Мир».

Нововведение касается не только пенсионеров, но и всех, кто получает социальные выплаты. Выпустить пластиковую карту «Мир» нужно до 1 января в своем банке.

Все крупнейшие кредитные учреждения, по сообщению РИА ФАН, успеют до конца года обработать 100% запросов на перевод на национальную платежную систему. Выдача карт происходит быстро с сохранением старого счета, а в условиях пандемии ее доставят на дом. При этом в ПФР новое заявление подавать не нужно, пенсию зачислят автоматически. Если человек не успеет получить до конца декабря карту «Мир», он не сможет снять деньги. Это не значит, что выплата сгорит, все пропущенные начисления он сможет получить сразу после выдачи карты.

Если пенсионер решил сменить номер счета, то ему нужно сообщить в Пенсионный фонд реквизиты новой карты. Пенсионеров, которые получают деньги в отделениях банка или на почте России, изменение не коснется.