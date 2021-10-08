Центробанк отозвал лицензию у московского Орбанка

В пятницу Центробанк РФ отозвал лицензию у московского акционерного общества «Объединенный резервный банк» (Орбанк). Это следует из приказа, опубликованного на сайте регулятора.

«Банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — сказано в сообщении.

Кроме того, Орбанк, по мнению ЦБ, нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры: вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

По последним отчетным данным, по величине активов Орбанк занимал 289-е место в банковской системе России. Сейчас в банке действует временная администрация от ЦБ, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

В середине сентября Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Платина», который является участником системы страхования вкладов. Теперь банк не имеет права осуществлять банковские операции.