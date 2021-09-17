Банк «Платина» потерял лицензию ЦБ

Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Платина», который является участником системы страхования вкладов. Теперь финансовая организация не имеет права осуществлять банковские операции. Такая информация появилась на сайте регулятора.

ЦБ объяснил свое решение тем, что банк «Платина» нарушал нормативные акты Банка России и федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность. В связи с этим регулятор последние 12 месяцев не раз применял меры.

Кроме того, ООО «КБ „Платина“» нарушало требования законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

«„Платина“ проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — сказано в сообщении ЦБ.

В финансовой структуре теперь будет работать временная организация. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.