Центробанк объявил новые меры поддержки россиян и кредиторов

Банк России ввел новые меры поддержи жителей страны и кредиторов на фоне антироссийских санкций. Регулятор отложил процесс ведения количественных ограничений на выдачу займов.

«В целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений Банк России реализует дополнительные меры», — сообщили на сайте Центробанка.

Регулятор не будет ограничивать количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов до 1 января 2023 года. Также финансовым организациям рекомендовали принудительно не выселять должников из жилья, которое должны взыскать. Речь идет о периоде до 31 января 2022 года.

«Отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года», — заявили в Центробанке.

На сайте уточнили, что исключение составят займы с полной стоимостью кредита (ПСК) больше 35%. Еще в список попали займы с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%.

Ранее глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил дать россиянам кредитные каникулы. По его словам, необходимо предоставить правительству возможность решать, на какой срок вводить эти каникулы.