Депутаты предложили дать россиянам кредитные каникулы

Россиянам необходимо предоставить кредитные каникулы на фоне санкционного давления. Предоставить населению страны отсрочку по выплатам предложил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, давление Запада на российский финансовый сектор заставляет искать способы защиты интересов россиян. Кредитные каникулы могут стать одной из подобных мер.

«У нас такие каникулы в период пандемии действовали полгода. Сейчас мы предлагаем дать полномочия правительству, чтобы оно принимало решение об установлении срока действия каникул: на полгода, год, два или три», — сказал Аксаков «Парламентской газете».

Ранее Центробанк рекомендовал российским финансовым организациям реструктурировать долг заемщиков, а также не назначать пени и штрафы. Речь идет о тех, чье финансовое положение пострадало из-за санкций после 18 февраля. Предложенная ЦБ мера будет действовать до конца года.

Вице-премьер Марат Хуснуллин пояснял, что в нынешних условиях цена на ипотеку увеличится, но в России продолжают действовать льготные программы.