Общество 26 декабря 2022, 21:53 Центробанк объяснил декабрьское ослабление рубля Первый зампред ЦБ Заботкин связал ослабление рубля в декабре со снижением цен на нефть РИА «Новости»

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Ослабление рубля в декабре связано с падением цен на нефть на мировом рынке. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин.

«Внешние условия, в том числе падение цен на нефть, стали весомой причиной для ослабления курса рубля», — сказал он.

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При этом представитель регулятора отметил, что курс национальной валюты находится в том диапазоне, в котором был в мае. Также Заботкин признал, что ослабление рубля неминуемо скажется на росте цен.

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«Каждые 10% движения курсовой стоимости рубля добавят примерно 0,5-0,6% к инфляции. Но они растянутся на шесть месяцев или год, а не реализуются мгновенно», — добавил он.

Согласно данным Центрального банка на 26 декабря, официальный курс доллара составляет 68,6 рубля, а евро — 73,1 рубля.

Финансовый аналитик Владислав Антонов предполагал, что снижение стоимости рубля связано с необходимостью сокращения бюджетного дефицита.