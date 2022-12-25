Деньги 25 декабря 2022, 03:44 Раскрыта главная цель обвала курса рубля Аналитик Антонов назвал сокращение дефицита бюджета главной целью обвала курса рубля Pxhere

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Главная цель ослабления рубля заключается в сокращении бюджетного дефицита. Об этом рассказал в беседе с агентством «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Этот процесс, как заметил Антонов, находится под контролем финансовых властей и при необходимости может быть прекращен. Сейчас на рубль давят сразу ряд факторов, среди которых санкции против России, потолок цен на российские нефть и газ, отток капитала, рост бюджетного дефицита, а также удешевление нефти на мировом рынке.

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Ослабление рубля сегодня необходимо для сокращения бюджетного дефицита, отметил Антонов. Как заметил аналитик, об этом власти предупреждали летом. Сильный рубль, как и ожидалось, способствовал дефициту бюджета.

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«Если оценить дефицит примерно в два триллиона рублей, то для закрытия дыры курсу доллара нужно еще подняться до 75 рублей», — отметил финансовый аналитик.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс валют не может постоянно расти. Он предположил, что откат начнется в ближайшее время.